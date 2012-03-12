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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 13:31 BJT

更正:〔中国新债〕江苏三房巷集团周四将发行9亿元中期票据,期限三年

(更正:标题应为"周四",非"下周四".并补上遗漏的首段文字部分)

  路透上海3月12日电---中国江苏三房巷集团有限公司周一公告称,将于周四(15日)簿记建档
发行9亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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 江苏三房巷集团 19       9       3   3/15簿记建档   农业银行      AA-       3/19       3/20
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --整理 刘昕; 审校 黄凯

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