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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 09:58 BJT

《外汇动态》空头回补推高美元/坡元,可望续升至1.2647

014GMT---美元/坡元SGD=D3走高,因空头回补带来支撑,且此前人民币兑美元中间价下降.

美元/坡元上涨0.4%报1.2600坡元.该货币对有进一步走升的空间,很可能升至1.2647-1.2654.其中1.2647为其2月跌势的76.4%的费波纳奇回档位,而1.2654则是3月6日的盘中高点.(完)

--编译 徐文焰;审校 王丽鑫

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