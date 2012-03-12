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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 09:54 BJT

〔芝加哥期市〕芝加哥大豆和玉米期货上涨,因南美洲供应料减少

路透悉尼3月12日电---芝加哥大豆和玉米期货周一上涨,受南美洲因旱灾影响供应减少预期的推动.

小麦合约下跌约0.5%,美国大平原硬红冬麦种植区降雨预期构成压力,即便美国农业部在周五月度需求/供应报告中调降了库存预估.

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