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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 10:07 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元下滑,受亚洲股市下跌拖累

路透惠灵顿/悉尼3月12日电---澳元和新西兰元周一下滑,因此前中国意外出现贸易逆差,导致亚洲股市下跌.

澳元兑美元AUD=D4跌至1.0538美元,突破一目均衡云区上档1.0545.周五纽约尾盘报1.0567.下道主要支撑位料在上周低点1.0508.

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