《Wasik专栏》投资者从短债转向长债以提高收益,但要注意风险

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Wasik 编译 张涛/程琳

路透芝加哥3月9日电---是否应该应该沿着公债收益率(殖利率)曲线"向上爬",以提高投资组合的回报?

虽然有些投资者可能认为公债比较安全,但较高的收益率通常意味着较高的风险.也许存在提高回报的机会,但一定要小心.期限较长的公司债与美国公债仍可能给你意外一击.

由于美国联邦储备理事会(FED,美联储)未来两年左右料将维持低利率,投资者自然会把目光投向短期美国公债和被保险存款以外的领域.据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper),许多投资者已经离开美国短期公债,转向期限较长的高收益公司债(垃圾债券)基金.

理柏的数据显示,光是在1月和2月,流入高收益债券基金的资金就达100亿美元左右,位居各类收益基金之首.投资者将资金撤出短期美国政府及国际收益基金,2月这些基金的资金外流.

如果你有能力承担额外风险,追求更高的收益率也无可厚非,只要你采取多元化投资策略.虽然任何债券基金和上市交易基金都不保本,但你也许能够把收益提高几个百分点.

当你把短期债券换成长期债券的时候,对存续期一定要看仔细.存续期是一个指标,用于衡量如果利率上升一个百分点,上述基金预计会下降几个百分点.通常而言,存续期越长,利率上升就会给你造成更大损失.

洛杉矶的注册投资顾问Lawrence Weinman指出,即使投资组合的收益率曲线略微变陡,也会导致风险大幅上升.

例如,假设你把资金从Vanguard中期公司债ETF(VCIT)撤出,转而投入该公司的长期公司债ETF(VCLT).在你获得1.38个百分点的额外收益之际,存续期从6升至13--风险增加了不只一倍.Weinman警告,较高的长期基金收益率,可能未必带来较好的风险调整回报.

Weinman称:"我对长期公司债真的很谨慎."他建议,要想获取收益,更好,或许也是更安全的核心选择是Vanguard GNMA基金(VFIIX).该基金投资于完全以美国财政部信用作担保的抵押支持证券(MBS),收益率略超3%.该基金被视为中期基金.

近期美国就业报告支持经济持续复苏的看法,若复苏态势延续,公司债信用风险就会普遍下滑.不过,还需要考虑通胀这个债券基金共同的头号敌人.

尽管过去三年通胀都不成问题,但若能源价格居高不下,甚至进一步上涨,且经济重焕活力,那就又有一个保持债券期限在较短水平的理由了.不过最近,美国联邦储备理事会(美联储,FED)对通胀问题并不是十分担心.多数城市房价都在持续下跌,并且,不温不火的经济复苏似乎还将遭到欧洲和中东紧张局势的打击.薪资也没有出现通胀形态.

这并不代表不用规避通胀风险,而通常是意味着通胀指数挂钩债券.Weinman建议,选取短期美国通胀保值公债(TIPs)的方法之一是,通过太平洋投资管理公司(PIMCO)的1-5年期美国TIPs基金(STPZ).该基金并不能帮你获利,其公布的收益率为负.目前所有TIPs都可看作是隔绝未来冲击的防火墙.

想要超级安全吗?购买短期和中期美国公债,然后持有至到期吧.可以通过treasurydirect.gov直接从财政部购买传统公债和通胀保值公债.如果我们回到利率上升的环境中,当这些债券到期时,你就可以用更高收益的债券替换它们,本金不会遭受任何损失.

另一个要避免的错误是,关注长期债券基金去年的收益状况,据此做出今年的投资决定.

记住,去年美国和欧洲债务危机曾引发美债避险浪潮.今年两者状况都在企稳,因此2011年或许不会重演.但无论如何,这只是理论.从雅典到北京,任何重大经济冲击都可能把这个理论吹到爪哇国去.(完)