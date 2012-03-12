〔中国汇市〕人民币兑美元早盘大幅下跌,巨额贸易逆差施加重压(更新版2)

(新增更多分析师评论,背景)

* 人民币兑美元早盘受中间价拖累大幅下挫

* 中间价创出一年半以来单日最大跌幅

* 2月中国出现至少10年来最大的贸易逆差

* 海外主要货币走势亦支持人民币下跌

路透上海3月12日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘受中间价拖累大幅下挫.2月中国出现至少10年来最大的贸易逆差,促中间价创出一年半以来单日最大跌幅,盘间汇价亦被明显带动.

分析人士认为,人民币颓势与此前公布的进出口数据关系密切.贸易逆差是否会持续尚待观察,但在外围经济疲软背景下,欲扭转此格局压力犹存.

"现在一下子(贸易数据)变成负的话,很难明天就能反跳成正常数据,肯定是有某些(影响)整体经济的(问题存在)."上海一银行交易员认为.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3282元,上日中间价为6.3073元,跌幅达209点,为2010年8月12日挫跌247点以来的最大单日跌幅.北京时间12:01,人民币兑美元即期CNY=CFXS报6.3248元,上日收盘价为6.3107元.

此外,上述交易员指出,澳大利亚、巴西对中国经济具有较重的依赖性,近日澳元受挫,巴西降息,亦从侧面反映投资者对中国经济前景的忧虑.由中国经济降速,引起的风险资产价值回归成为当下的主题.

他并表示,中间价的低开是在有意缓解人民币升值压力,以改善未来中国的贸易环境.今年预期外贸增长将趋缓,但大幅度的贸易逆差并不是高层所乐见的.

北京一银行交易员认为,贸易数据不会造成短期的汇率波动,但会对中长期趋势判断形成影响,升值预期在降低.不过,整体来讲还是会比较谨慎,以观望为主,关注进一步的数据.

中国2月惊现逾300亿美元贸易逆差,为至少10年来最大.逆差再现无疑将缓解外界对人民币汇率的批评声浪.[ID:nSB1425100]

中国央行行长周小川稍早表示,贸易逆差顺差要用较长时间看,贸易商有季节性规律.同时,国家外汇管理局局长易纲称,贸易逆差对人民币汇率接近均衡水平是正面迹象.人民币汇率双向波动是由市场供求决定的.[ID:nSB1425980]

近期中间价波动显着,一味地笃定人民币升值或贬值都存有压力,因此该交易员预计,盘间汇价可能参考中间价上下波动.

离岸市场上,北京时间12:03,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3150/80元,上日尾盘报6.3030元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3120/60,上日尾盘为6.2940元.

**国际美元强势**

而国际美元方面,上周非农就业数据好于预期,弱化QE3推出的预期,刺激美元进一步攀升.海外市场,美元走强欧元弱势的格局,亦是人民币走低的重要推手.

美元兑欧元周一在亚洲时段触及三周高位,因上周五公布的美国非农就业数据乐观,暗示美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周采取新刺激措施必要性降低.[FRX/CN]

希腊债务互换协议的达成并未能缓解投资者对欧元区经济增长的担忧,欧元弱势难改.上述交易员表示,欧洲目前是在解决流动性问题,但投放的货币并未能完全流入到实体经济.欧洲经济增长不尽如人意将是长期存在的问题.

"流动性问题不用这么担心,但是欧洲是因为高福利的社会状态是会长期存在的,关注点又回到经济面,"他称.

此前希腊称债券互换计划获得85.8%的民间债权人参与,推动希腊朝获得避免无序违约所需的新资金更近一步.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 冉莹; 审校 林高丽

人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]

人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]

人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]

全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]

人民币外汇期权 <CN/CONTC10>