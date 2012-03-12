阿拉伯国家敦促俄罗斯支持叙利亚和平计划

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗3月10日电---阿拉伯国家周六对俄罗斯明确表示，俄罗斯未对叙利亚采取强硬立场，致使叙利亚屠杀继续，并敦促俄罗斯支持阿拉伯国家有关叙利亚的和平计划。

卡塔尔在开罗对阿拉伯国家部长和与会的俄罗斯外长表示，是时候承认叙利亚全国委员会(Syrian National Council)为叙利亚合法代表了。

阿拉伯和西方国家迄今不愿采取这一措施，部分是因为有外交官表示，该组织的立场不总是很统一，并不清楚该组织能否赢得叙利亚街头示威者的支持。

俄罗斯外长拉夫罗夫并未流露出俄改变立场的迹象。他对阿拉伯国家表示，俄罗斯没有在保护阿萨德，但表示不能只批评某一方应为暴力事件负责。

卡塔尔首相阿勒萨尼(Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani)演讲时称：“我们必须向叙利亚当局表明，全世界和我们的耐心都已耗尽，我们不会再对其行径沉默不言了。”

阿拉伯国家，尤其是海湾国家对俄罗斯投票否决安理会关于叙利亚决议草案的举动感到沮丧。该决议基于阿拉伯国家提出的和平计划。

和平计划包括呼吁结束暴力并让阿萨德移交权力，这样才能与反对派开启对话。

沙特外交大臣费萨尔亲王表示：“我们必须停止发布空洞无物的决议和采取懦弱的立场。”

俄罗斯和阿拉伯官员称，他们在开罗就五点达成一致，即各方均需停止暴力活动；需进行公平监督；反对外国干预；向叙利亚提供人道主义援助以及支持联合国和阿盟叙利亚问题联合特使安南。

叙利亚反对派官员Abdel Baset Seda对路透表示，联合声明中提到的这几点无法解决叙利亚危机。（完）