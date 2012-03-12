〔中国央行〕关注房地产贷款下降影响,对资质良好开发商给予支持--副行长

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透北京3月12日电---中国央行副行长刘士余周一表示,关注房地产贷款下降可能带来的影响,对资质良好的普通商品房开发企业将给予大力支持.
他在中国"两会"(全国人大和政协)间隙举行的记者会上并称,差别化房地产信贷政策对楼市调控起到很好作用.将坚持差别化房地产信贷政策,但对首套购房者予以保证.
数据显示,中国1-2月房地产投资及新开工增速延续上年的回落趋势.1-2月全国房地产开发投资同比增长27.8%,增速比2011年全年回落0.1个百分点;房屋新开工面积同比增长5.1%,增速回落11.1个百分点.
此外,中国央行副行长胡晓炼表示,目前没有计划发行500元或1,000元面值的大额面钞.(完)
--发稿 沈燕/邵晓忆；撰写 康熙泽; 审校 张喜良
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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