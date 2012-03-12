〔全球金融〕金融危机爆发后CLS银行外汇日结算量增加--国际清算银行

路透伦敦3月11日电---国际清算银行(BIS)周日发表季度报告称,自金融危机爆发以来,通过持续联系结算银行(CLS Bank)结算系统进行的外汇交易量已增加超过四分之一,部分原因在于投资者对银行间外汇结算风险的担忧升温.

BIS称,从2007年4月至2010年4月,通过CLS系统的外汇交易结算量上升27%,"略高于"该行2010年发布的三年度报告中的预期增幅.

BIS估计,全球外汇日成交量在2011年9月可能攀升至最多5万亿(兆)美元,随后在10月降至4.7万亿美元,并在当年年底和2012年初期大幅下降.

该行表示,在雷曼兄弟于2008年9月破产后,外汇日成交量也大幅减少,在2009年4月跌至仅略高于3万亿美元,直到当年中期才开始回升.

上述预估基于对半年度央行调查、交易平台成交量数据与CLS结算数据的分析得出.BIS于2010年发布的三年度报告显示,外汇日成交量为4万亿美元.

CLS于1997年成立,以回应各央行提出的外汇交易结算风险担忧.

"自CLS成立以来,交易结算量已大幅增长,既反映出市场规模扩大,也是由于其市场份额增加."BIS在报告中称.

CLS本月稍早发布的数据显示,2月现汇、外汇掉期以及远汇平均日结算额从1月的4.24万亿美元增至4.68万亿美元,较去年同期上升约6%.现汇交易量同比亦增长3%.

但汤森路透交易平台和EBS数据显示,尽管交易量均较1月增加,但2月的现汇交易量仍分别较上年同期下降近5%和9%.(完)