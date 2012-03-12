版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 10:47 BJT

〔表格〕3月9日止当周外资买超印度股票--野村

路透3月12日电---以下是3月9日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 12周 年内迄今 2011年

日本外亚洲市场 195 7,819 22,745 23,304 (14,372)

印度 183 3,799 7,121 7,372 230

印尼 48 (72) 194 227 1,274

日本 1,752 7,093 8,509 14,465 21,712

韩国 (243) 1,556 8,330 9,080 (7,341)

菲律宾 42 209 1,076 581 1,327

台湾 (97) 1,137 4,027 4,145 (9,680)

泰国 264 1,189 1,998 1,898 (183)

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 梁睿雪;审校 白云

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐