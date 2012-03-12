《KEMP专栏》汽油价格上涨意味着年中经济减速

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 李爽/侯向明

路透伦敦3月9日电---许多主要银行的分析师纷纷安抚投资者,称相比2011年上半年或2008年油价上涨打压美国经济减缓的情景,今年美国经济形势更易于应对汽油价格上涨.

一些评论员指出,就业和信心数据持续强劲,表明美国经济将摆脱燃料价格上涨带来的影响.

但他们的信心可能来得太早.燃料价格上涨还需要数周时间才会影响到消费者的行为,然后还要一两个月的时间才会在官方统计数据中有所体现.最近燃料价格上涨带来的影响摇要到5、6月才会明显显现.

据美国统计局(U.S. Census Bureau)公布零售销售数据,美国1月加油站(经季节调整的)销售额接近450亿美元,较上年同期增加30多亿美元,而且相比2008年6月所及的460亿美元高位也只差10亿美元.

能源资料协会(EIA)调查显示,上月全国汽油含税价上涨近6%,下周零售销售数据几乎肯定会显示,2月消费者汽油支出创纪录水准.

据EIA数据,美国3月5日加权汽油含税价触及每加仑3.849美元,较2008年6月30日所及纪录高位4.165低约0.32美元.最近几日,含税汽油价格几乎肯定已进一步升高了.

汽油价格在2011年总计有六周、在2008年有13周达到或超过这一水准,实属罕见,在这两波高价之后都出现了经济活动骤降.

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乐观人士认为,上述这种阶段性涨势已经令家庭习惯了每加仑4美元的高价,对消费者信心和支出的影响可能小于2008年和2011年.

这是加州大学教授James Hamilton观点的延伸.Hamilton认为,根据最近的经验来看,即过去12个月甚至36个月,而非逆转此前跌势那段时间,油价上涨只是"油价波动"的一部分,当油价创下新高会对GDP产生负面影响.

这样看来,最近美国汽油价格上涨尚未构成"油价波动".油价需要维持在4美元上方,才会令支出和GDP明显减缓.

但这或许太过乐观了.Hamilton和其他经济学家已指出了汽油价格上涨损及经济的至少三种途径:(1)生产力下降;(2)对消费者支出有直接的影响,因价格上涨迫使家庭削减在其它商品和服务上的开支;(3)产生间接影响,因价格上涨损及信心,并促使家庭推迟购买大额商品,比如汽车,甚至住房等.

即使4美元的汽油价格失去了其造成冲击的心理方面的能力(途径2),其仍将意味着会对家庭购买力造成很大的削弱(途径3).

大多家庭都会有某种形式支出预算.价格上涨带来的全部影响并不会在第一回合就感受到,而是在经过了多个回合及多重支付期限后(在美国通常是每两周),方能变得愈加明显.

因此,只有到几周后美国的家庭才会发现,由于汽油价格的上涨,预算已变得更加吃紧.届时,家庭将开始调整在其他商品和服务上的支出.

鉴于此,家庭支出、消费者和企业信心、就业和股票价格的当前趋势,对油价上涨最终影响的暗示意义不大.一系列强劲的经济数据或致使经济学家产生一种错误的判断,并因此认为经济安全了,因为他们并未考虑消费者和企业反应的滞后性.

乐天派指称多个指标似乎显示目前的扩张动能"不会停止",暗示支出、投资、就业和股价上升的内在动能将远远抵消油价上涨带来的负面成本冲击.

我们以前亦遇到过该情况.美国经济在2011年的此时此刻亦似乎获得了巨大的动能,当时就业增加、股价上涨、以及消费者和企业调查全部显示未来几个月经济表现将持续强劲.

经济学家和石油分析师否认有任何证据表明油价上涨导致了成长放慢或损及了需求.

但而后在4月和5月,事情变得糟糕了,因汽油价格上涨以及食品和服装成本抬升最终对家庭预算和信心造成了影响.

这次通胀似乎只是局限于汽油价格,而非汽油和食品两种,这或会限制其对家庭预算的影响.

然而,鉴于过往经历,投资者或会预期汽油价格上涨会在今年中期之前出现负面的影响.(完)