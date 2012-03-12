《热点透视》西班牙对地区政府实施IMF式救援

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Fiona Maharg Bravo 编译 隋芬

路透马德里3月9日电---欧元区最新一例援助发生在西班牙身上--确切说,是西班牙的地区政府.它们由于难以在债市融资,已迅速累积大量对供应商的未付账单.西班牙中央政府将会出手,担保针对市政当局与地区政府的一笔350亿欧元综合贷款,这笔贷款被用来支付账单.

此举对小企业将无异于及时雨.它将帮助一些资金流入已陷衰退的经济.但是,就像欧元区/国际货币基金组织(IMF)对希腊的救援一样--西班牙政府对地区政府给予大力扶助,恐怕会消除促使它们变革的压力,

由于两个原因,上述大规模未付账单正在成为问题.首先,它们损及小企业,以及一些必要服务提供商,比如垃圾收集公司.其次,国际投资者越来越担心欠款规模,理论上讲,欠款是以"商业债务"反映在地区账户上.

中央政府拥有一些手段,来确保地区政府不会利用喘息空档累积更多债务.那些所谓的自治区,在提交稳定预算计划之前,将不会拿到一分钱的新资金.另外,中央政府也在推进一项法律,它将授权政府对未达预算目标的地区进行罚款,并取得它们财政的控制权.

不过,这些举措也蕴含风险.去年西班牙预算赤字不达目标,有三分之二要归因于地区政府.它们屡屡逾越预算.而援助很可能诱使它们再次赊账,而供应商也可能不会反对,因为预期中央政府最终将会买单.

援助地区政府是两害相权取其轻.但西班牙当局需要努力确保,这么做不会激励更多欠账行为.一方面,新法律对不良行为的制裁必须确实严厉,同时要有必要时动用制裁措施的政治意愿.(完)