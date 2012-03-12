《中国新债》中石化拟发200亿元公司债,分五年和10年期--消息(更新版)

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
(新增业内人士评论和公司股票报价)
* 中石化近期拟发行200亿元公司债
* 期限包括五年和10年期两个品种
路透北京3月12日电---三位消息人士向路透表示,亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)近期拟在上海证券交易所发行200亿元人民币公司债,分五年和10年期两个品种.
"预期将于本周或下周发行."一位接近此事的消息人士称.
消息人士并透露,此期债券主承销商为中金公司.发行方式为簿记发行,由其母公司中国石油化工集团公司提供担保,该债项评级为AAA.
"整个市场当前流动性还算可以,像中石化这样AAA评级的债券估计券商、基金和上市银行的资金都会表示出兴趣,"北京一券商债券承销人士称.
路透暂时未能联络到中石化给予置评.
在中国,企业发行的债券分为短期融资券、中期票据、企业债和公司债,其中短期融资券和中期票据由中国人民银行主管审核,企业债由国家发展和改革委员会主管,而公司债则归中国证监会审核.
周一,中国石化A股午盘报7.46元人民币,下跌1.06%;过去一个月则累计下跌1.95%.(完)
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--发稿 谢衡/尹嫄婷/康熙泽; 审校 乔艳红
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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