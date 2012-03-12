〔中国公开市场〕一年期央票继续缺位,央行或仅意在平滑到期资金(更新版)

(新增细节和市场评论)

* 央行开放申购28天、91天正回购及三个月央票需求

* 一年期央票继续缺位,央行或仅意在平滑到期资金

* 三个月期央票能否发出仍有待进一步确认

路透北京3月12日电---中国央行公开市场一级交易商今日可以申报28天、91天正回购以及三个月期央票需求,但一年期央票继续缺位.业内人士分析称,央行近期的这种安排,或仅意在平滑到期资金,维持市场资金面平稳.

他们指出,年内公开市场到期量较少,28天期及三个月期品种,较一年期调节灵活性更强,更加有助于维护市场流动性的合理充裕.

"从近期公开市场操作的情况看,央行还是希望维持市场流动性的宽松状态."北京一大型券商固定收益分析师称.

上周央行公开市场净投放30亿元人民币.业内人士表示,央行仍仅采用正回购对冲到期资金,维持资金面紧平衡,显现其在"两会"期间的维稳态度;但在3月到期资金激增的压力下,央票重启发行必要性正逐渐增强.[ID:nSB2021647]

央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,发行收益率3.4875%;三个月央票最近一次发行则为2011年12月22日,发行量10亿元,发行收益率3.1618%.

**三个月央票能否发出仍有待确认**

由于前周(2/27-3/2)公开市场一级交易商也申报了正回购及三个月央票需求,但该期限央票最终并未发行,故本周三个月期央票能否发出,仍有待进一步确认.

华东地区一银行交易员指出,对于三个月期央票,机构还是有少量的需求,但央行近期多次"询而不发",故本周是否能发仍存疑.

央行一般于周一和周三上午要求公开市场一级交易商上报投资需求,正常情况下该需求应包括不同期限的正回购和央票两种.如果未上报某类需求,该项操作当周基本不会进行.

银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,三个月期和一年期品种最新收益率分别报在3.2812%和3.4285%.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 待定

(周四) 待定

正回购 (周二) 待定

(周四) 待定

央票到期 130

正回购到期 160

====================================(完)