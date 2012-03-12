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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 11:01 BJT

《外汇动态》美元/菲律宾披索因空头回补上涨,但资金流入限制涨幅

0243GMT---美元/菲律宾披索PHP=PDSP因空头回补上涨,周末公布的数据显示中国2月录得至少10年来最大贸易逆差.[ID:nSB1425082] 不过,汇价回吐早前部分涨幅,因汇款和债券资金流入. 一些交易员预计,阻力位位于42.75. 美元/菲律宾披索上涨0.3%,至42.69,此前曾涨至42.76.(完) --编译 许娜;审校 艾茂林

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