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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 11:26 BJT

〔中国债市动态〕中短券收益率略下滑,因资金宽松及一年央票或续停发

路透上海3月12日电---中国银行间债市周一早盘中短期现券收益率下滑,资金面持续宽松,而公开市场仍未申报一年央票需求,本周很可能继续停发,中短期品种供给仍偏紧俏,机构对相应期限品种现券需求较旺.

上海一银行交易员称,"收益率下来一点,因为资金宽松、央票停发,主要是五年以内的品种,金融债、国债、信用债(收益率)都在下,一年AAA(信用债)已经4.1%了."

中国央行公开市场一级交易商今日可以申报28天、91天正回购以及三个月期央票需求,但一年期央票继续缺位.业内人士分析称,央行近期的这种安排,或仅意在平滑到期资金,维持市场资金面平稳.[CN/MMTCN]

北京一银行交易员指出,早盘外资行对金融债的买盘很旺盛,一年央票同样受到追捧,卖价频频被点.

他并认为,2月中国出现贸易逆差暂时对债市影响不大,市场更关注资金面是否会受到冲击,但从央行在公开市场保持谨慎操作来看,货币政策对此应该已有所准备,只要流动性不出现明显逆转,债市暂时无虞.

中国央行行长周小川周一在人大和政协两会期间举行的记者会上表示,贸易逆差顺差要用较长时间看,贸易商有季节性规律.

中国2月惊现逾300亿美元贸易逆差,为至少10年来最大.逆差再现无疑将缓解外界对人民币汇率的批评声浪.[ID:nSB1425100]

剩余约0.74年的央票1101094券最新双边报价CN1101094=CFXM在3.3900%/3.3750%,上日尾盘为3.3951%/3.3951%.(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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