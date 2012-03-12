〔中国债市动态〕中短券收益率略下滑,因资金宽松及一年央票或续停发

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透上海3月12日电---中国银行间债市周一早盘中短期现券收益率下滑,资金面持续宽松,而公开市场仍未申报一年央票需求,本周很可能继续停发,中短期品种供给仍偏紧俏,机构对相应期限品种现券需求较旺.
上海一银行交易员称,"收益率下来一点,因为资金宽松、央票停发,主要是五年以内的品种,金融债、国债、信用债(收益率)都在下,一年AAA(信用债)已经4.1%了."
中国央行公开市场一级交易商今日可以申报28天、91天正回购以及三个月期央票需求,但一年期央票继续缺位.业内人士分析称,央行近期的这种安排,或仅意在平滑到期资金,维持市场资金面平稳.[CN/MMTCN]
北京一银行交易员指出,早盘外资行对金融债的买盘很旺盛,一年央票同样受到追捧,卖价频频被点.
他并认为,2月中国出现贸易逆差暂时对债市影响不大,市场更关注资金面是否会受到冲击,但从央行在公开市场保持谨慎操作来看,货币政策对此应该已有所准备,只要流动性不出现明显逆转,债市暂时无虞.
中国央行行长周小川周一在人大和政协两会期间举行的记者会上表示,贸易逆差顺差要用较长时间看,贸易商有季节性规律.
中国2月惊现逾300亿美元贸易逆差,为至少10年来最大.逆差再现无疑将缓解外界对人民币汇率的批评声浪.[ID:nSB1425100]
剩余约0.74年的央票1101094券最新双边报价CN1101094=CFXM在3.3900%/3.3750%,上日尾盘为3.3951%/3.3951%.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市