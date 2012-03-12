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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 12:25 BJT

中国银行与凤凰卫视签战略合作协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月11日电---新华社周日报导称，中国银行股份有限公司(601988.SS)(3988.HK)于3月9日与凤凰卫视有限公司(2008.HK)签署《战略合作协议》，共同推动中国文化产业的发展。

双方藉此将加强在商业银行公司金融、个人金融以及投资银行业务领域的合作。

但具体的金融条款未有透露。

中国银行董事长肖钢在该行网站上发布的声明中称：“中国银行将充分利用自身多元化和国际化金融服务优势，为凤凰卫视提供优质的综合金融服务，助力凤凰卫视向世界一流传媒集团迈进。”

报导称，截止到去年12月份，中国银行支持文化产业贷款余额已达320.3亿元人民币，支持企业数量已达1,700余家。（完）

--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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