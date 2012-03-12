中国银行与凤凰卫视签战略合作协议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月11日电---新华社周日报导称，中国银行股份有限公司(601988.SS)(3988.HK)于3月9日与凤凰卫视有限公司(2008.HK)签署《战略合作协议》，共同推动中国文化产业的发展。
双方藉此将加强在商业银行公司金融、个人金融以及投资银行业务领域的合作。
但具体的金融条款未有透露。
中国银行董事长肖钢在该行网站上发布的声明中称：“中国银行将充分利用自身多元化和国际化金融服务优势，为凤凰卫视提供优质的综合金融服务，助力凤凰卫视向世界一流传媒集团迈进。”
报导称，截止到去年12月份，中国银行支持文化产业贷款余额已达320.3亿元人民币，支持企业数量已达1,700余家。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市