更正:日本举行大地震一周年纪念活动

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
（更正：内文第三段“...近3,300人无家可归”译文有误，应为“...近3,300人下落不明”）
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Yoko Kubota
路透日本大船渡3月11日电---日本周日举行大地震一周年纪念活动。
一年前的日本大地震及海啸造成巨大人员伤亡，并引发核危机，动摇了该国民众对核电及该国领导人的信心。
大地震引发的强海啸造成近1.6万人丧生，近3,300人下落不明。日本目前还在应对大地震引发的人文、经济和政治后果。
在大船渡，数以百计的市民身着黑衣聚集在一起，手持白色菊花，纪念该镇420名死难者和失踪者。
46岁的Kosei Chiba说：“我们不能始终陷于悲伤。我们的任务是面对现实，并一步步前进。”他在一年前的灾难中失去了母亲和妻子。
“但我们镇的损失非常大，我们的心理创伤很深。我们需要很长一段时间平复。”
下午2时26分，一年前地震发生的那一刻，日本全国默哀一分钟。
距福岛核电站仅有一公里的大隈镇(Okuma)已经因核辐射被遗弃，但该镇的居民获准回到这里停留几小时，纪念死者。
93岁的Tomoe Kimura说：“这里曾经是个很好的地方。如果不曾发生这一切，也许我还能回来。但受东京电力公司影响，我甚至不能寻找亲人的尸体。”他有四名亲人在海啸中丧生，其中两位再也找不到了。
当局将核电站方圆20公里设为戒严区，当地居民可能永远无法重返故土。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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