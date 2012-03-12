《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币早盘走高,因受中国数据等因素提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
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IFR悉尼3月12日电---美元兑日圆以外亚洲货币早盘全面走高,因上周末中国疲弱的2月贸易数据公布后,海外市场普遍不看好中国经济成长.
市场起初对贸易数据的反应平淡,但随着早盘交易的进行,风险卖盘逐步增大,尤其是在人民币汇率中间价创一年半最大跌幅之后[ID:nSB1426044].中国央行行长的讲话亦令市场认为,存款准备金率很快将会调降,幅度很有可能超过通常的50个基点.
虽然希腊问题已经退居次要,但市场交投依然谨慎.日本央行和美国联邦储备理事会明日出炉的会议结果有可能是本周高度关注的事件,日本进一步出台货币宽松政策的可能性并不像市场认为的那样小,而美联储在周五强劲的就业数据公布后则不太可能推出第三轮量化宽松举措.(完)
--编译 郑茵;审校 戴素萍
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市