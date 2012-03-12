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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 11:30 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币早盘走高,因受中国数据等因素提振

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IFR悉尼3月12日电---美元兑日圆以外亚洲货币早盘全面走高,因上周末中国疲弱的2月贸易数据公布后,海外市场普遍不看好中国经济成长.

市场起初对贸易数据的反应平淡,但随着早盘交易的进行,风险卖盘逐步增大,尤其是在人民币汇率中间价创一年半最大跌幅之后[ID:nSB1426044].中国央行行长的讲话亦令市场认为,存款准备金率很快将会调降,幅度很有可能超过通常的50个基点.

虽然希腊问题已经退居次要,但市场交投依然谨慎.日本央行和美国联邦储备理事会明日出炉的会议结果有可能是本周高度关注的事件,日本进一步出台货币宽松政策的可能性并不像市场认为的那样小,而美联储在周五强劲的就业数据公布后则不太可能推出第三轮量化宽松举措.(完)

--编译 郑茵;审校 戴素萍

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