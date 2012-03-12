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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 11:27 BJT

〔中国新债〕南方水泥周四将发行15亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月12日电---中国南方水泥有限公司周一公告称,将于周四(15日)簿记建档发行
15亿元人民币短期融资券,期限为一年.

  具体条款如下:

   发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商     主体评级  起息日   上市日
               (亿元)    (亿元)   (月)                                     (缴款日)
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 南方水泥        30        15      12    3/15簿记建档  农业银行      AA+     3/19      3/20 
 有限公司                                              浙商银行
 ===========================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 丁淑琴

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