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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 11:31 BJT

〔中国新债〕海航商业将于周四发行7亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月12日电---中国海航商业控股有限公司周一公告称,将于周四(15日)簿记建档发行7亿元人民币
短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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 海航商业       7       7        12   3/15簿记建档  北京银行      AA-      3/16        3/19
 控股有限公司
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 杨淑祯

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