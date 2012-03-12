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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 13:10 BJT

彩色钻石正成为投资者新宠

(本文由路透中文网编译提供)

路透瑞士巴塞尔3月9日电(记者 Antonella Ciancio/ Nathalie Olof-Ors)---根据交易员和业内人士的说法，彩色钻石正成为世界各国投资者的新宠。

斯卡瑟利钻石公司(Scarselli Diamonds)的负责人布鲁诺·斯卡瑟利(Bruno Scarselli)表示，天然彩色钻石只占全球钻石产量的1%，因此具有“毋庸置疑的价值”。

斯卡瑟利在巴塞尔世界钟表珠宝展上对路透表示：“对金色钻石的需求量特别大，还有蓝钻和粉钻。”

“中国每月新产生的富豪对钻石的需求的十分之一都没有得到满足,”他称.

斯卡瑟利表示，他预计钻石业还将益发吸引金融机构的目光。传统上，钻石业一直处于家族经营的范畴。

“这与货币贬值、政府债券风险和财富流失等因素有关。”

行业发言人表示，投资者青睐彩色钻石是因为它们在自然界中比白钻更难找到。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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