《人民币汇率焦点》扩波幅中间价先"动",中国巨额贸易逆差创造良机

* 2月突现逾300亿美元贸易逆差

* 人民币升值预期降温,迎扩大汇率波幅良机

* 中间价波幅已放大,将成先行指标

* 今年顺差规模或续降,人民币升值步伐料放缓

作者 边竞

路透上海3月12日电---中国2月突现逾300亿美元的贸易逆差,令人民币升值预期迅速降温,人民币兑美元中间价亦顺势创出历史第二大单日跌幅,进一步昭显扩大人民币汇率波幅的步伐渐行渐近.

业内人士认为,今年贸易顺差有望同比大幅缩减,人民币持续升值的推动力减弱,并逐渐接近均衡水平,目前推进扩大汇率波幅的改革应是个不错的时机.

他们并表示,联系到近来人民币中间价的剧烈震荡,央行可能已有出手试探市场的意图,以引导日间交易汇价跟随波动,中间价已成为汇率波幅扩大的先行指标.

"我怀疑央行可能已经扩大波幅了,因为最近几天中间价波动的很剧烈,即使央行暂时不扩大日内的交易区间,但也可以通过扩大中间价的波幅来达到这个目的,"招商银行金融市场部高级分析师刘东亮称.

民生银行金融市场部首席经济学家李志强指出,扩大汇率波幅将会循序渐近,中间价的波幅更大说明央行已经开始做了,随后可能会根据市场的反应,再进一步推进日间汇率波幅的改革.

春节错位因素导致中国2月进出口大幅反弹,进口尤其强劲,同比增幅是出口的两倍有余,当月因此录得至少10年来最大贸易逆差.[ID:nSB1425010]

中国人民银行行长周小川此前表示,中国将允许人民币汇率扩大波动区间.人民币汇率"相对接近其均衡水平",因为中国贸易顺差在缩小.[ID:nSB2015175]

央行副行长兼国家外汇管理局局长易纲周一在两会期间的记者会上表示,从整个预期来看,自去年第四季度以来,已经形成了比较持续的对人民币汇率的双向预期和双向波动.这种预期的双向波动持续的时间较长,范围浮动得也比较灵活,这是一个新的现象.

他并指出,要不断地完善人民币汇率的形成机制,增强人民币汇率双向浮动的弹性,无论从国际收支平衡看,还是从市场的预期看,现在的条件是日臻成熟的;而贸易逆差对人民币汇率接近均衡水平是正面迹象.

**中间价指标作用或增强**

实际上以目前人民币兑美元的走势看,日间0.5%的波幅是足够用的.如果此时扩大日间波幅,那么象征意义可能大于实际影响,央行因此选择让中间价先"动"起来,通过加强中间价的指标作用,来引导汇率波幅的放宽.

李志强谈到,从央行的角度看,完善人民币汇率制度以及推进资本项目开放肯定是在不断推进的,扩大汇率波幅也是其中的一步.从时机上看,随着贸易顺差的规模逐步下降,人民币也逐渐接近了均衡水平,汇价也可能呈双向波动,而中间价将扮演引导指标的角色.

"从最近的中间价来看,有加速度存在,今天跌了200多个点,是比较少见的,一天比一天波动的剧烈,如果照这个趋势发展下去的话,以后中间价的上下波动就可以代替扩大日内波动区间."刘东亮指出.

人民币兑美元CNY=PBOC中间价周一跌幅达209点,为2010年8月12日挫跌247点以来的最大单日跌幅,亦为历史第二大跌幅.

他认为,央行此举很可能是试探市场的反应,看中间价扩大之后,银行间的交易以及企业的结售汇是不是能维持正常,如果都没有问题,可能会延续下去,甚至于进一步扩大波幅.

易纲则指出,政策意向是坚持扩内需、调结构、减顺差、促平衡这样一个方向,同时也坚持人民币汇率形成机制的市场化改革、市场供求关系在其中发挥更大作用这样一个方向,若这样的改革持续下去,汇率形成机制会越来越市场化,这也有利于促进国际收支平衡和经济可持续的发展.

**人民币升值步伐或放缓**

今年中国的贸易顺差或继续下降,加之热钱对人民币升值的预期更为谨慎,令人民币今年延续升值的步伐或存在变数.

南京银行研究部经理黄艳红指出,最近人民币中间价在波幅扩大的同时,整体是呈小幅贬值趋势,这可能也是为了因应2月外贸逆差做出的调整.通过汇率的小幅走弱,对出口给予一些支持.

2011年中国外贸顺差为1,551亿美元,较2010年的1,831亿美元续减.

刘东亮则指出,上半年外贸形势可能仍不太乐观,下半年会有所好转,但整体来看,今年贸易顺差大幅收缩的概率是很大的,人民币升值的基础比预期差很多,可能将进入剧烈震荡中爬行的阶段,"一边震荡,一边爬行,震荡很剧烈,但也会时不时地创一下新高."

他同时认为,人民币形成贬值的趋势也不太可能,毕竟今年是美国大选年,还是要考虑到政治因素.如果真的贬值,引发贸易战或者惩罚性的关税,也会给中国带来麻烦."贬值预期即使出现,反正中间价是央行来掌握的,之前(去年四季度)那么强的贬值预期,都给扭转过来了,这个倒不怕."

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水30点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3257元.

李志强也认为,在汇率的双向波动中,央行应该会通过调控中间价,防止贬值预期再起.

截至上周五,今年以来人民币兑美元CNY=CFXS小幅贬值约0.26%,去年全年则升值4.7%.(完)

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