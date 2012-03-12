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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 11:43 BJT

〔日本债市〕公债价格小涨但未摆脱近期区间,等候日本央行会议结果

路透东京3月12日电---日本公债周一小涨,但仍未远离近期区间,因投资者等候日本央行政策会议结果.

预计周二会议结束时,日本央行将延长一项成长型行业贷款计划,并强调准备好采取更多货币政策措施.

部分市场参与者认为,市场基调更加坚挺是受助于空头回补,但分析师预计在日本财年即将结束之际,市场走势料暂时受限.

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