〔中国货币市场〕回购利率下行,逆差若持续将令资金收紧但短期尚无忧虑

路透上海3月12日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一普遍走低,显示流动性依然维持宽松状态.尽管2月惊现创纪录贸易逆差,令部分机构担忧其对央行货币创造功能的影响,但考虑到季节性扰动较大尚需进一步观察,近期货币市场利率料将维持低位.
对于创纪录的贸易逆差数据,深圳一券商交易员认为,"(长期来看对资金面)应该有一些影响,但短期还不会."他指出,逆差是否具有持续性尚待观察.
春节错位因素扰动,导致中国2月进出口大幅反弹,当月惊现逾300亿美元贸易逆差,为至少10年来最大.但综合前两个月数据来看,外贸仍属平稳,前景谨慎乐观.[ID:nSB1425082]
华北一银行交易员亦称,2月贸易数据公布后验证了当月资金面一度颇为紧张的原因,但央行适时降准为市场解困,短期来看货币市场利率将维持低位.
中国央行行长周小川周一表示,存款准备金率调整是为了调节市场流动性,其上调或下调不代表货币政策松紧.[ID:nSB1425824]
中国央行公开市场一级交易商今日可以申报28天、91天正回购以及三个月期央票需求,但一年期央票继续缺位.业内人士分析称,央行近期的这种安排,或仅意在平滑到期资金,维持市场资金面平稳.[CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:18 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3117 2.3249 -1.32 3,323.28
七天CN7DRP=CFXS 2.7994 2.9906 -19.12 510.79
14天CN14DRP=CFXS 2.9247 3.7315 -80.68 47.42
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.3216 2.3247 -0.31 1,225.90
七天CHICNY7D=CFXS 2.8316 2.9815 -14.99 95.43
==============================================================================(完)
--发稿 曾菱; 审校 曾祥进
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