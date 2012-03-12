〔日圆汇率〕首相称日圆仍被高估,财相再对投机性走势发出警告(更新版)

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路透东京3月12日电---日本首相野田佳彦周一表示,尽管日圆兑美元近期从历史高点大跌,但日圆汇价仍被高估.与此同时,财务大臣安住淳也在继续警告投机性的汇率波动.

野田佳彦对国会称,"相比去年10月的历史高点,日圆已经走软,但从趋势上看,日圆仍被一定程度的高估…考虑到基本面,日圆相对严重高估."

安住淳补充说,日本对抗投机性汇率走势的立场没变,但拒绝表示日圆当前是否估值适宜.

"如我之前所说,我们将采取坚决行动,对抗过度与投机性的波动."他在同一场国会会议上称.

当被一位反对党议员敦促更频繁干预汇市时,安住淳称日本在干预上没有约束.但日本会定期披露外汇干预规模,这个做法使其不同于大力压低本币的新兴经济体.

日圆兑美元2月初曾向历史高位迈进,但在日本央行(BOJ)宽松货币且美国经济前景好转后,日圆已回落近10%.

美元兑日圆今日下跌0.3%报82.16日圆,徘徊在周五所及逾82.60的10个半月高位下方.(完)