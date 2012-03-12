〔中股业绩〕万科去年实现净利96.25亿元人民币,同比增长32.2%

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透香港3月12日电---中国最大房地产公司之一的万科企业股份有限公司(000002.SZ)200002.SZ周一公布2011年业绩,去年实现净利润96.25亿元人民币,同比增长32.2%.
去年前三季,万科实现净利润35.84亿元人民币,同比增长9.53%.2010年,万科实现净利润为72.8亿元.
公司稍早公告称,2011年实现销售面积1,075.3万平方米,销售金额1,215.4亿元人民币,同比分别增长19.8%和12.4%.不过按惯例,房地产公司当年预售及销售收入只有在项目竣工结算后才能转成公司营收,所以有部分销售滞后反映在公司业绩报表中.
万科A周一收报8.35元,下跌2.91%.(完)
--发稿 梁慧仪/林琦/李珊珊; 审校 曾祥进
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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