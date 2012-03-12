〔中国货币市场〕回购利率下行,逆差若持续将令资金收紧但短期尚无忧虑(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海3月12日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一普遍走低,显示流动性依然维持宽松状态.尽管2月惊现创纪录贸易逆差,令部分机构担忧其对央行货币创造功能的影响,但考虑到季节性扰动较大尚需进一步观察,近期货币市场利率料将维持低位.
对于创纪录的贸易逆差数据,深圳一券商交易员认为,"(长期来看对资金面)应该有一些影响,但短期还不会."他指出,逆差是否具有持续性尚待观察.
春节错位因素扰动,导致中国2月进出口大幅反弹,当月惊现逾300亿美元贸易逆差,为至少10年来最大.但综合前两个月数据来看,外贸仍属平稳,前景谨慎乐观.[ID:nSB1425082]
华北一银行交易员亦称,2月贸易数据公布后验证了当月资金面一度颇为紧张的原因,但央行适时降准为市场解困,短期来看货币市场利率将维持低位.
中国央行行长周小川周一表示,存款准备金率调整是为了调节市场流动性,其上调或下调不代表货币政策松紧.[ID:nSB1425824]
中国央行公开市场一级交易商今日可以申报28天、91天正回购以及三个月期央票需求,但一年期央票继续缺位.业内人士分析称,央行近期的这种安排,或仅意在平滑到期资金,维持市场资金面平稳.[CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间12:01 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3133 2.3249 -1.16 4,067.16
七天CN7DRP=CFXS 2.8001 2.9906 -19.05 703.24
14天CN14DRP=CFXS 2.9218 3.7315 -80.97 105.22
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.3186 2.3247 -0.61 1,896.50
七天CHICNY7D=CFXS 2.8421 2.9815 -13.94 124.03
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.8400 1.6100 +1.23 290.69
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.0000 2.8100 +0.19 65.40
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.0100 3.0050 -- 7.23
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.3260 2.3300 -0.40
七天CN7DRPFIX=CFXS 2.8010 2.9771 -17.61
14天CN14DRPFIX=CFXS 2.9200 3.7900 -87.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.3058 2.3088 -0.30
七天SHICNYSWD= 2.7958 2.9683 -17.25
三个月SHICNY3MD= 5.0835 5.1081 -2.46
===============================================================================(完)
--发稿 曾菱; 审校 杨淑祯
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市