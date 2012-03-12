版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 12:19 BJT

〔日本股市〕早盘小涨,日经指数一度突破万点随后回落

路透东京3月12日电---日本股市日经指数周一早盘攀升,因为美国非农就业报告连续第三个月表现强劲,益发证实美国经济复苏回暖.不过该指数在触及10,000点上方的七个月新高后有所回落.

日圆/美元在美国就业报告影响下跌至近11个月低位,是股市的主要上涨动力,不过力道不如一些人预期的那样大.

日经指数.N225早盘上涨0.3%报9,960.79点.该指数早盘中一度升至10,021.51点的去年8月初以来高位,但随后因获利抛压而缩减涨幅.

尽管该指数连续第二日未能守在万点关口上方,但技术图表中慢性随机指标和移动平均集中-分散指标显示多头讯号.

东证股价指数.TOPX微升0.1%至849.54点.(完)

--编译 徐文焰;审校 张若琪

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐