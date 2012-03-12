〔中国央行〕行长周小川等高层答两会记者提问要点摘录

路透北京3月12日电---以下为中国人民银行行长周小川、副行长胡晓炼、副行长刘士余、副行长兼国家外汇管理局局长易纲周一就"货币政策及金融改革"答中外记者问主要内容摘要:

**调整存准空间大,但要看必要性**

中国央行行长周小川称,绝大多数情况下,存款准备金率的调整并不是表明货币政策是松或者是紧.存款准备金率如果下调释放出资金,它是广泛地分布在国民经济的各个方向,也就是说银行有更宽的流动性头寸以后,可以按照它日常的贷款分布向各个部门发放,因此没有一个典型的方向,比如为了增强股市的信心或者是不是主要会流向房地产行业,情况应该不是这样的.

货币政策的制定,在最近这五年全球金融危机爆发的过程中,与国际经济形势的关系非常密切,甚至主要取决于国际经济形势,这跟以前大家在教科书上所学到的东西有一定的区别.为了应对通胀压力,中国决定采用稳健的货币政策,应该说这是和应对全球金融危机以及复苏过程中出现的问题密切相连的.

当前的国际经济形势,一个最大的不确定性还是经济复苏的进程问题,特别是由于欧洲主权债务危机所引起的有关欧洲经济和金融市场的情况,需要密切地观察和分析.此外,其他主要发达国家的经济走势也是一个重要因素,即要看其能否走出危机的阴影,能否成功的复苏,且今年还有一些地缘政治方面的新问题.对于这些问题,货币政策都要给予密切的关注.因为全球经济一体化程度已经非常高,资本流动非常活跃,所以这些都会对货币政策产生重要的影响.

调整存准仍有很大空间.从理论上讲,调整存款准备金率空间可以非常大,现在是20%出头,九十年代末期的存款准备金率只有6%.从国际上看,其他一些国家的存款准备金率还有过更低的水平,因此空间很大.

但要看存款准备金工具的必要性,不能因为说有空间,就可以随意地上调或者下调,还是要针对具体的流动性状况,而这个流动性状况又和外汇占款有关系,和国际收支平衡有关系.通常国际收支平衡都不太可能在短期内发生剧烈的变动.

人民银行历来非常重视价格型货币政策工具,价格型工具也经常使用.但具体使用的时候,需要考虑到各种约束,包括进行利弊分析,其中特别需要关注的一个因素就是观察对资本流动的影响,因为现在经济全球化,所以要特别关注对资本流动所产生的影响.

对于4万亿项目存在资金短缺问题,周小川称,要区别看待.如果要把所有的项目资金都保住的话,从另一头来讲,货币政策在保持物价稳定方面的目标就会达不到了.所以肯定会有一部分项目有资金短缺的问题.希望各个行业的信息比较透明,信心能够恢复,这样通过市场机制能够正常解决这些问题.

**利率市场化和负利率**

央行副行长胡晓炼称,利率市场化的改革一直是有序地向前推进.到目前为止货币市场的利率和银行间债券市场的融资利率已经全部市场化了.在今后特别是在"十二五"(2011-2015年)规划的过程中,利率市场化的进程一定会继续向前.

但是在推进利率市场化的过程中也要考虑一些条件,只有在其中的主要条件,比如说金融机构的公司治理、自我约束、财务的硬约束能力都满足后,才能在利率市场化之后保持一个公平的竞争环境.

在时机的把握上,既要看到国内市场的需要,也要看到当前国际形势对利率市场化推进速度的外部影响,因为这会直接影响资本的跨境流动,而资本的跨境流动反过来又会对货币政策以及各种货币政策工具的使用带来很直接的影响.所以,在推进利率市场化过程中,要想办法使所有的力量最后都拧成一个方向,如果方向相互冲突,利率市场化的作用可能就会打较大的折扣.

在目前的利率市场化过程中,对于批发性业务的利率市场化可能会推进得更快一些,可能会通过增加新的金融产品来使得利率更具灵活性.金融机构在对客户的服务过程中,也创新了一些产品,这些产品应该说对利率市场化也有一定的促进作用.所以,利率市场化还是在不断地有序地向前推进.

周小川称,一年期存款利率可否上涨得更快一些呢?这个要考虑到国际形势,也就是说,在一些发达国家实行非常宽松的货币政策的情况下,全球流动性非常充裕,如果中国的利率上调太快的话,会导致大量的资本流入.

经过克服通货膨胀的努力,也参考国际形势的变化,负利率或迟或早会消失,会转变为正的实际利率,这是货币政策不断努力要实现的一个区间.

**人民币汇率双向浮动及升值趋势**

央行副行长兼国家外汇管理局局长易纲称,从整个预期来看,自去年第四季度以来,已经形成了比较持续的对人民币汇率的双向预期和双向波动.这种预期的双向波动持续的时间较长,范围浮动得也比较灵活,这是一个新的现象.这个现象在今年的头两个月一直还在持续着.

所以要不断地完善人民币汇率的形成机制,增强人民币汇率双向浮动的弹性,无论从国际收支平衡看,还是从市场的预期看,现在的条件是日臻成熟的.

政策意向是坚持扩内需、调结构、减顺差、促平衡这样一个方向,同时也坚持人民币汇率形成机制的市场化改革、市场供求关系在其中发挥更大作用这样一个方向,若这样的改革持续下去,汇率形成机制会越来越市场化,这也有利于促进国际收支平衡和经济可持续的发展.

周小川并称,看待贸易顺差还是逆差,也就是贸易平衡状况,还是需要看长一点的时间段.因为在年初、年中、年尾的时候,进出口商有些活动有一些季节性的规律,因此,还需要用较长的时间段来进行观察.

第二,外汇市场上的各种交易商,对每个月所公布的货物贸易的平衡状况是非常敏感的,说明外汇改革经过这么多年的进展,市场供求关系对于汇率的形成正在起到越来越重要的作用.

而人民币汇率的浮动,主要还是跟中国的国际收支状况有关,因为人民币汇率浮动,不针对单一的一个货币,对美元浮动,对欧元浮动,对日元也浮动,因此如果说其他一些主要货币不稳定,不管是升还是降的趋势,从这个角度来讲,更需要人民币浮动机制灵活一些,这样,才能应对其他货币的变化.

当然,人民币浮动也不光是因为国际市场的变化,很大程度上也是根据自己国际收支的状况,外汇市场参与者所产生的供求关系的需要,这种关系更大一些.

是不是说人民币升值过程已经结束了呢?这个事主要取决于市场供求关系,不会那么简单.对这个过程,全球经济不平衡,包括中国经济自身存在着所谓不平衡、不协调、不可持续的问题,校正的过程也不会是很短的时期,好象能有个非常明确的界限,忽然到哪天就结束了,事情恐怕不是这么简单.当然,最主要的还是要通过分析外汇市场供求关系的变化来看这个趋势的变化.

在这个过程中,中央银行也是外汇市场的参与者,根据一定的规律对市场的供求采取某种干预.总的来讲,人民币汇率越是接近均衡点,市场供求就会起到更大的作用,也就是说要允许和鼓励市场供求关系起到更大的作用,中央银行在市场中的参与和干预的程度会有序地减弱,这样可以更加体现以市场供求为基础的、有管理的浮动汇率制度.