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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 12:20 BJT

〔中国新债〕宏图高科周四将发行4亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月12日电---中国江苏宏图高科技股份有限公司(600122.SS)周一公告称,将于
周四(15日)簿记建档发行4亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 宏图高科       8        4       12   3/15簿记建档   中信银行     AA-       3/19       3/20                                       
 (600122.SS)                                         南京银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 丁淑琴

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