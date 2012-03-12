《中国2012年已发行公司债一览表》--3月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透上海3月12日电---以下为中国2012年已发行的公司债具体情况: 发行主体 发行时间 规模 期限 票面利率 主体评级 代码 附加条款 (亿元人民币) (年) ---------------------------------------------------------------------------------------------- *超日太阳 3月 10 5 8.98% AA 第三年末投资者选择权 (002506.SZ) ---------------------------------------------------------------------------------------------- *武钢股份 3月 72 3 4.75% AAA 武钢集团提供全额担保 600005.SS ---------------------------------------------------------------------------------------------- *中化国际 3月 7 4 4.85% AAA (600500.SS) 12 7 4.99% 第五年末投资者选择权 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *庞大集团 3月 22 5 8.50% AA+ 第三年末投资者选择权 (601258.SS) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 金风科技 2月 30 3 6.63% AA+ (002202.SZ) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 联化科技 2月 6.3 7 7.30% AA 第五年末投资人选择权 (002250.SZ) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 中粮生化 2月 5 5 6.80% AA 第三年末投资者选择权 (000930.SZ) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 日照港 2月 5 5 5.60% AA CN122121=SS (600017.SS) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 兴发集团 2月 3 6 6.30% AA CN122118=SS 第三年末投资者选择权 (600141.SS) 5 5 7.30% CN122119=SS ---------------------------------------------------------------------------------------------- 安阳钢铁 2月 8 7 6.90% AA CN122105=SS 第五年末投资人选择权 (600569.SS) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 横店东磁 2月 5 5 7.00% AA (002056.SZ) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 中航重机 2月 5 5 6.00% AA 第三年末投资者选择权 (600765.SS) 5 4 6.13% (浮息,7天Shibor基准,基本利差2.05%) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 大众公用 1月 16 6 6.98% AA+ CN122112=SS (600635.SS) (浮息,7天Shibor基准,基本利差2.95%) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 远兴能源 1月 10 5 8.00% AA CN112056=SZ 第三年末投资者选择权 (000683.SZ) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 合计 226.3 注:1.*代表新增. 2. 2011年公司债发行中标明细表请点选[ID:nSB1341806].(完) 在中国,信用债泛指由企业发行的债券,目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合 票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审 核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由 央行主导.(完) --整理 曲伟治; 审校 边竞 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市