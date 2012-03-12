《日本经济分析》日圆下跌不再是刺激增长的强心剂,因燃料支出大增

* 日圆下跌不必然会对贸易带来正面影响

* 液化天然气和原油价格将在2012年居高不下

* 日圆汇率对进口的影响增强,对出口的影响减弱

撰稿 Chikako Mogi/Kaori Kaneko 编译 许娜/白云

路透东京3月9日电---日本,要当心你期望的是什么.

长期关注日圆坚挺及其对疲弱经济影响的日本决策者,现在面临对日圆回落风险的警告.

近几个月日圆自纪录高位回落,在此同时该国能源结构出现重大变化.能源结构的变化可能使该国加快长期贸易赤字的步伐.

周四公布的数据显示日本1月经常帐赤字创纪录高位,这可能是由季节性和一次性因素导致的短暂现象.但却提醒人们,这个从前的出口大国最终可能将沦为进口国,而且其需要进口资本以为债务融资的时间将远早于稍早的预期.

令人担忧的是,海外投资者将要求更高回报,使得借款成本增加,增幅可能大到足以引发财政危机,并严重削弱持有大量政府公债的日本金融机构.

日圆下跌曾长期刺激这个以出口为导向的经济,但现在成为一个重大的风险因素,因为一年前福岛灾难爆发后日本的核电事实上已停用,使得该国愈发依赖燃料进口.

"此次核事故已推翻长期以来的一种观点,即疲弱日圆符合日本的国家利益,"第一生命经济研究所主任研究员熊野英生称.

欲浏览日本经常帐和出口数据相关图表,请点击:(link.reuters.com/cec56s)

欲浏览日本能源需求变化相关图表,请点击:(link.reuters.com/mej23s)

**燃料进口支出越来越多**

日本贸易结构的变化意味着,日圆下跌对出口的正面影响已经减少,但对进口及整体贸易和经常帐收支的负面影响已开始增强.

能源分析师表示,倘若日本无法重启其核反应堆,那么燃料年进口支出将需增加3万亿(兆)日圆(约合369亿美元).

根据熊野英生的估计,如果日圆兑美元守在约82日圆的当前价位附近,那么将使经常帐收支在略多于三年的时间内陷入赤字.

如果日圆兑美元跌至90日圆附近,那么这个时间可能被提前数月,早于集中在2015-2016年左右的大多数预期.

去年燃料进口在总进口中所占比例已自数年前的五分之一升至27%,而且料将继续升至约三分之一.由于燃料进口以美元计价,所以对汇率十分敏感.

另一方面,过去十年,以日圆结算的、日本对亚洲其他地区的出口所占比例通常已稳步增加,削弱了汇率的影响.目前,日本对亚洲其他地区的出口所占比例已逾半数,而以美元结算的对北美出口所占比例仅为15%.1992年,这两个比例则分别为约三分之一和28%.

**日圆贬值未必会提振出口**

日本制造商继续将生产转至成本较低的海外国家,比如泰国,亦减弱日圆汇率的影响,尽管业内在2011年和今年初日圆涨至纪录高位时齐声发出抱怨.

"有人质疑出口会不会仅仅因为日圆疲势就真的出现增长,"三菱UFJ研究和咨询公司的分析师Kazuyoshi Nakata说.

自从日本央行2月中旬意外采取规模大于预期的货币宽松措施后,日圆/美元汇率已经回落了4%.日圆汇率下跌的原因还包括欧债危机得到缓解,降低日圆做为避险货币的魅力.

鉴于全球石油和天然气价格预计将继续攀升,而且日本燃料需求依然强劲,分析师认为,日圆走软也许只会加深日本的贸易逆差.

分析师指出,5月后日本54座核反应堆将没有一座恢复运作,在这种情况下,日本对液化天然气(LNG)的需求今年将增长12%,至8,800万吨.

由于围绕伊朗核计划的紧张局势,而且以美国为首的西方国家对伊朗原油禁运,燃料价格很有可能进一步上涨,这将加重进口负担.

住友商事能源部门总经理Bob Takai估计,油价从每桶125美元涨至150美元,将把液化天然气价格推高约20%,日本进口成本因此也将增加那么多.

有分析师称,季节性因素和中国农历新年假期对日本出口的影响,令日本1月经常帐出现创纪录的赤字.

然而,巨额贸易和经常帐盈余已经成为历史,这点几乎没有疑问.去年,日本实现2.5万亿日圆的贸易逆差,为1980年以来首见.

要不是日圆/美元上涨了9%,逆差规模还会更大.日圆汇率对进口的直接影响比对出口更大更明显,全球经济整体状况亦是影响出口的因素.

去年日本出口下降1.9%,但在2009年大降了三分之一,当时日圆升值约33%,而2008年出口仅减少3%,当年日圆汇率涨幅约为12%.2003年日本出口增长5%,尽管日圆升值7%.

"燃料进口成本增加对贸易收支的影响,比日圆贬值对出口商的影响更大,"Takai说到.(完)