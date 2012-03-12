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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 12:29 BJT

〔中国新债〕阿拉尔统众国资公司下周一将发行8亿元短融,期限一年

路透上海3月12日电---中国阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司周一公告称,将于下周一(19日)
在银行间债市簿记建档发行8亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 阿拉尔统众     15       8        12   3/19簿记建档   国开行      AA         3/20       3/21
 国资公司
 =============================================================================================(完)

  参看详情,请点选上海清算所网站(here)

  --整理 刘昕; 审校 张喜良

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