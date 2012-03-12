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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 13:01 BJT

《中国新股申购资金情况一览表》--3月12日

简称    发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量  申购日 解冻日

  中泰桥梁    3,900       10.10     0.48          660.23          664.49    3/2    3/7
  利亚德      2,500       16.00     0.97          329.79          333.79    3/5    3/8
  蓝盾股份    2,450       16.00     0.54          579.98          592.65    3/5    3/8 
  克明面业    2,077       21.00     1.13          310.26          323.89    3/5    3/8
  信质电机    3,334       16.00     0.89          478.50          485.71    3/5    3/8
  三诺生物    2,200       29.00     1.40          364.79          369.39    3/6    3/9 
  普邦园林    4,368       30.00     1.32          793.12          837.44    3/6    3/9
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                                                3,516.68        3,607.36
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  蓝英装备    1,500       24.80     0.48          622.94          627.96    2/28   3/2
  博雅生物    1,902.03    25.00     0.52          730.20          748.96    2/29   3/5
  雪迪龙      3,438       20.51     1.09          517.28          523.15    2/29   3/5
  京威股份    7,500       20.00     1.32          909.25          947.25    2/29   3/5
  三六五网    1,335       34.00     1.04          348.37          356.30    3/1    3/6
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                                                3,128.04        3,203.63
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  中科金财    1,745       22.00     0.36          852.83          858.60    2/20   2/23
  吴通通讯    1,670       12.00     0.30          537.16          539.94    2/21   2/24
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                                                1,390.00        1,398.54  
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  中国交建  160,000        5.40     1.28        1,742.73        1,808.54    2/15   2/20
  卡奴迪路    2,500       27.80     1.44          385.85          389.68    2/17   2/22
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                                                2,128.59        2,198.22
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  共达电声    3,000       11.00     0.79          332.82          342.85    2/9    2/14
  环旭电子   10,680        7.60     1.46          443.98          453.83    2/10   2/15
  吉视传媒   28,000        7.00     2.33          672.93          684.98    2/10   2/15
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                                                1,449.73        1,481.66 
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  万润科技    2,200       12.00     0.54          391.20          395.29    2/6    2/9
  东风股份    5,600       13.20     1.94          304.22          319.35    2/7    2/10
  朗玛信息    1,340       22.44     2.30          104.81          109.77    2/8    2/13
  利 德 曼    3,840       13.00     2.29          174.49          179.98    2/8    2/13
  荣科科技    1,700       11.11     0.71          211.88          216.40    2/8    2/13
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                                                1,186.60        1,220.79 (完)

  --整理 冉莹; 审校  张喜良

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