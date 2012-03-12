《中国新股申购资金情况一览表》--3月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 中泰桥梁 3,900 10.10 0.48 660.23 664.49 3/2 3/7 利亚德 2,500 16.00 0.97 329.79 333.79 3/5 3/8 蓝盾股份 2,450 16.00 0.54 579.98 592.65 3/5 3/8 克明面业 2,077 21.00 1.13 310.26 323.89 3/5 3/8 信质电机 3,334 16.00 0.89 478.50 485.71 3/5 3/8 三诺生物 2,200 29.00 1.40 364.79 369.39 3/6 3/9 普邦园林 4,368 30.00 1.32 793.12 837.44 3/6 3/9 ---------------------------------------------------------------------------------------- 3,516.68 3,607.36 ======================================================================================== 蓝英装备 1,500 24.80 0.48 622.94 627.96 2/28 3/2 博雅生物 1,902.03 25.00 0.52 730.20 748.96 2/29 3/5 雪迪龙 3,438 20.51 1.09 517.28 523.15 2/29 3/5 京威股份 7,500 20.00 1.32 909.25 947.25 2/29 3/5 三六五网 1,335 34.00 1.04 348.37 356.30 3/1 3/6 ---------------------------------------------------------------------------------------- 3,128.04 3,203.63 ======================================================================================== 中科金财 1,745 22.00 0.36 852.83 858.60 2/20 2/23 吴通通讯 1,670 12.00 0.30 537.16 539.94 2/21 2/24 ---------------------------------------------------------------------------------------- 1,390.00 1,398.54 ======================================================================================== 中国交建 160,000 5.40 1.28 1,742.73 1,808.54 2/15 2/20 卡奴迪路 2,500 27.80 1.44 385.85 389.68 2/17 2/22 ---------------------------------------------------------------------------------------- 2,128.59 2,198.22 ======================================================================================== 共达电声 3,000 11.00 0.79 332.82 342.85 2/9 2/14 环旭电子 10,680 7.60 1.46 443.98 453.83 2/10 2/15 吉视传媒 28,000 7.00 2.33 672.93 684.98 2/10 2/15 ---------------------------------------------------------------------------------------- 1,449.73 1,481.66 ======================================================================================== 万润科技 2,200 12.00 0.54 391.20 395.29 2/6 2/9 东风股份 5,600 13.20 1.94 304.22 319.35 2/7 2/10 朗玛信息 1,340 22.44 2.30 104.81 109.77 2/8 2/13 利 德 曼 3,840 13.00 2.29 174.49 179.98 2/8 2/13 荣科科技 1,700 11.11 0.71 211.88 216.40 2/8 2/13 ---------------------------------------------------------------------------------------- 1,186.60 1,220.79 (完) --整理 冉莹; 审校 张喜良
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市