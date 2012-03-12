版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 13:03 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌向125美元,因中国出口疲软引发需求忧虑

路透新加坡3月12日电---国际油价周一下跌,为四个交易日里首见,布兰特原油期货跌向125美元,因中国出口疲弱令需求忧虑占据上风,盖过中东和非洲供应中断忧虑,以及美国经济前景更加光明的影响.

交易商锁定上周涨势带来的获利,因中国公布至少10年来最大贸易逆差,点燃该国出口放缓将损及燃料需求的忧虑.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐