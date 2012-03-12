《中国公司债发行日程表》--3月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》,标志着中国公司债发行正式启动. 试点公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司. 按办法,公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目,还可用于收购兼并、偿还银行贷款等股 东大会核准的用途. 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (网下) ============================================================================================ *隆平高科 不超过4.5 4.5 5 利率预设区间6.9%-7.8% 广州证券 AA 3/14-3/16 (000998.SZ) (第3年末设有发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================ *柳工 不超过33 13 5 利率预设区间4.65%-5.65% 中银国际证券AAA 3/14-3/16 (000528.SZ) ============================================================================================ *常山股份 不超过6.3 6.3 3 利率预设区间8.2%-8.7% 平安证券 AA- 3/13-3/15 (000158.SZ) ============================================================================================ *新都化工 不超过8 8 5 7.35% 西南证券 AA 3/8-3/13 (002539.SZ) (第3年末设有发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================ *鹏博士 不超过14 14 5 7.50% 中银国际证券 AA 3/12-3/14 (600804.SS) (第3年末设有发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================ *福建高速 不超过15 15 5 5.80% 兴业证券 AA+ 3/8-3/12 (600033.SS) (第3年末设有发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================ 注:*代表新增.(完) --整理 曲伟治; 审校 边竞 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市