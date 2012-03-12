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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 15:27 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--3月12日

路透上海3月12日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市
场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中
国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年3月12日-3月16日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)   主承销商 解冻日

    3/12      深   长方照明   300301         2,700       20.00        32.79     国信证券  3/15 
    3/13      深   同有科技   300302         1,500       21.00        39.62     平安证券  3/16 
    3/13      深   云意电气   300304         2,500       22.00        29.50     广发证券  3/16  
    3/14      深   德联集团   002666   不超过4,000        --           --       国信证券  3/19 
    3/15      深   首航节能   002665         3,335        --           --       中信证券  3/20 
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  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金3,607.36亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1426516]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构              发行时间     备注   
 
  银河通利分级     银河基金      北京银行     建设银行、国泰君安等     3/15-4/20 (规模不超过40亿元人民币,不包括募集期利息) 
  债券基金(封闭期二年)(LOF) 
 
  信诚周期轮动     信诚基金      中国银行     建设银行、中信证券等     3/14-4/18 
  股票基金(LOF) 
 
  鹏华价值精选     鹏华基金      建设银行     招商银行、海通证券等     3/12-4/11 
  股票基金 
 
  融通创业板       融通基金      工商银行     交通银行、银河证券等     3/5-3/30 
  指数增强基金 
 
  上证自然资源ETF  博时基金      建设银行     银河证券、中信建投等     3/5-3/30 
 
  博时上证自然     博时基金      建设银行     招商银行、广发证券等     3/5-3/30 
  资源ETF联接基金 
 
  兴全轻资产投资   兴业全球      招商银行     交通银行、东方证券等     2/27-3/27  
  股票基金(LOF) 
 
  诺安中证创业成长 诺安基金      中国银行     建设银行、第一创业等     2/27-3/23 
  指数分级基金 
 
  华安标普全球     华安基金      建设银行     交通银行、安信证券等     2/27-3/23 (预定募集规模为20亿元) 
  石油指数基金(QDII)(LOF)  
 
  上投摩根全球     上投摩根      中国银行     招商银行、招商证券等     2/20-3/21 (预定募集规模为20亿元) 
  天然资源股票基金 
 
  招商产业债券基金 招商基金      中信银行     招商银行、招商证券等     3/5-3/20 
 
  长信可转债基金   长信基金      深 发 展     工商银行、国泰君安等     2/27-3/20 
 
  大成新锐         大成基金      农业银行     中国银行、宏源证券等     2/20-3/16 
  产业股票基金 
 
  国联安双力      国联安基金     建设银行     浦发银行、国泰君安等     2/20-3/16 
  中小板综指分级基金 
 
  中创400ETF       嘉实基金      工商银行     安信证券、渤海证券等     2/20-3/16 
 
  嘉实中创400      嘉实基金      工商银行     中国银行、国泰君安等     2/20-3/16  
  ETF联接基金  
 
  金鹰持久回报     金鹰基金      邮储银行     建设银行、华泰证券等     2/20-3/16 (发售规模上限为30亿元,不含认购资金在募集期产生的利息) 
  分级债券基金(封闭期三年)(LOF)  
 
  国泰成长优选     国泰基金      招商银行     农业银行、宏源证券等     2/16-3/16 
  股票基金 
 
  中欧盛世成长     中欧基金      广发银行     民生银行、国泰君安等     2/15-3/16 
  分级股票基金(LOF) 
 
  诺德周期策略     诺德基金      中国银行     中信银行、长江证券等     2/13-3/16 
  股票基金 
 
  建信深证100      建信基金      交通银行     农业银行、国泰君安等     2/15-3/14 
  指数增强基金 
 
  景顺长城优信     景顺长城      中国银行     工商银行、海通证券等     2/6-3/13 
  增利债券基金
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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体       规模      期限     债券类型      缴款时间              备    注
                (亿元)

  国开行         150       1年     固息金融债       周二
  进出口行       200       7年     固息金融债       周二
  农发行       至多300     3年     固息金融债       周五
  财政部         280       7年     记账式国债    3/8-3/12
  招商银行     至多200     5年     固/浮金融债   3/9-3/14           小企业贷款专项金融债
  (3968.HK)(600036.SS)
  财政部       至多500   3/5年     电子储蓄国债  3/10-3/23
  二.资金投放因素

  1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)
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  央票到期         正回购到期          合计

    130                160             290 
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  2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  发债主体            债券类型      到期本金规模   到期时间
                                       (亿元)

  华电集团           短期融资券          60        上周六(10日)
  神华集团           短期融资券          54        上周日(11日)  

  注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
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  3.本周新股资金解冻
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   简称    发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日  解冻日

  汉鼎股份   2,200        18.00      --          --                 --      3/7     3/12  
  茂硕电源   2,428        18.50      --          --                 --      3/7     3/12  
  富春通信   1,700        16.00      --          --                 --      3/8     3/13  
  聚飞光电   2,046        25.00      --          --                 --      3/9     3/14  
  长方照明   2,700        20.00      --          --                 --      3/12    3/15
  同有科技   1,500        21.00      --          --                 --      3/13    3/16
  云意电气   2,500        22.00      --          --                 --      3/13    3/16 
  ========================================================================================(完)
 
  --整理 李宏薇/曲伟治; 审校 边竞

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