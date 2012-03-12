《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--3月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透上海3月12日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市 场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中 国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年3月12日-3月16日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 3/12 深 长方照明 300301 2,700 20.00 32.79 国信证券 3/15 3/13 深 同有科技 300302 1,500 21.00 39.62 平安证券 3/16 3/13 深 云意电气 300304 2,500 22.00 29.50 广发证券 3/16 3/14 深 德联集团 002666 不超过4,000 -- -- 国信证券 3/19 3/15 深 首航节能 002665 3,335 -- -- 中信证券 3/20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金3,607.36亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1426516] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 银河通利分级 银河基金 北京银行 建设银行、国泰君安等 3/15-4/20 (规模不超过40亿元人民币,不包括募集期利息) 债券基金(封闭期二年)(LOF) 信诚周期轮动 信诚基金 中国银行 建设银行、中信证券等 3/14-4/18 股票基金(LOF) 鹏华价值精选 鹏华基金 建设银行 招商银行、海通证券等 3/12-4/11 股票基金 融通创业板 融通基金 工商银行 交通银行、银河证券等 3/5-3/30 指数增强基金 上证自然资源ETF 博时基金 建设银行 银河证券、中信建投等 3/5-3/30 博时上证自然 博时基金 建设银行 招商银行、广发证券等 3/5-3/30 资源ETF联接基金 兴全轻资产投资 兴业全球 招商银行 交通银行、东方证券等 2/27-3/27 股票基金(LOF) 诺安中证创业成长 诺安基金 中国银行 建设银行、第一创业等 2/27-3/23 指数分级基金 华安标普全球 华安基金 建设银行 交通银行、安信证券等 2/27-3/23 (预定募集规模为20亿元) 石油指数基金(QDII)(LOF) 上投摩根全球 上投摩根 中国银行 招商银行、招商证券等 2/20-3/21 (预定募集规模为20亿元) 天然资源股票基金 招商产业债券基金 招商基金 中信银行 招商银行、招商证券等 3/5-3/20 长信可转债基金 长信基金 深 发 展 工商银行、国泰君安等 2/27-3/20 大成新锐 大成基金 农业银行 中国银行、宏源证券等 2/20-3/16 产业股票基金 国联安双力 国联安基金 建设银行 浦发银行、国泰君安等 2/20-3/16 中小板综指分级基金 中创400ETF 嘉实基金 工商银行 安信证券、渤海证券等 2/20-3/16 嘉实中创400 嘉实基金 工商银行 中国银行、国泰君安等 2/20-3/16 ETF联接基金 金鹰持久回报 金鹰基金 邮储银行 建设银行、华泰证券等 2/20-3/16 (发售规模上限为30亿元,不含认购资金在募集期产生的利息) 分级债券基金(封闭期三年)(LOF) 国泰成长优选 国泰基金 招商银行 农业银行、宏源证券等 2/16-3/16 股票基金 中欧盛世成长 中欧基金 广发银行 民生银行、国泰君安等 2/15-3/16 分级股票基金(LOF) 诺德周期策略 诺德基金 中国银行 中信银行、长江证券等 2/13-3/16 股票基金 建信深证100 建信基金 交通银行 农业银行、国泰君安等 2/15-3/14 指数增强基金 景顺长城优信 景顺长城 中国银行 工商银行、海通证券等 2/6-3/13 增利债券基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备 注 (亿元) 国开行 150 1年 固息金融债 周二 进出口行 200 7年 固息金融债 周二 农发行 至多300 3年 固息金融债 周五 财政部 280 7年 记账式国债 3/8-3/12 招商银行 至多200 5年 固/浮金融债 3/9-3/14 小企业贷款专项金融债 (3968.HK)(600036.SS) 财政部 至多500 3/5年 电子储蓄国债 3/10-3/23 二.资金投放因素 1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 正回购到期 合计 130 160 290 ======================================================================================= 2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 华电集团 短期融资券 60 上周六(10日) 神华集团 短期融资券 54 上周日(11日) 注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五. ======================================================================================= 3.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 汉鼎股份 2,200 18.00 -- -- -- 3/7 3/12 茂硕电源 2,428 18.50 -- -- -- 3/7 3/12 富春通信 1,700 16.00 -- -- -- 3/8 3/13 聚飞光电 2,046 25.00 -- -- -- 3/9 3/14 长方照明 2,700 20.00 -- -- -- 3/12 3/15 同有科技 1,500 21.00 -- -- -- 3/13 3/16 云意电气 2,500 22.00 -- -- -- 3/13 3/16 ========================================================================================(完) --整理 李宏薇/曲伟治; 审校 边竞
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市