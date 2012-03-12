《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中国有色 44 14 12 3/15簿记建档 进出口银行 AAA 3/16 3/19 矿业集团 ============================================================================================= *宏图高科 8 4 12 3/15簿记建档 中信银行 AA- 3/19 3/20 (600122.SS) 南京银行 ============================================================================================= *海航商业 7 7 12 3/15簿记建档 北京银行 AA- 3/16 3/19 控股有限公司 ============================================================================================= *南方水泥 30 15 12 3/15簿记建档 农业银行 AA+ 3/19 3/20 有限公司 浙商银行 ============================================================================================= *阿拉尔统众 15 8 12 3/19簿记建档 国开行 AA 3/20 3/21 国资公司 ============================================================================================= 中国化工集团 50 25 12 3/13簿记建档 进出口行 AAA 3/15 3/16 建设银行 ============================================================================================= 蒙发煤炭公司 -- 3.5 12 3/13簿记建档 兴业银行 A+ 3/14 3/15 ============================================================================================= 中科实业集团 6 3 12 3/13簿记建档 交通银行 AA 3/14 3/15 ============================================================================================= 广州打捞局 -- 2 12 3/13簿记建档 招商银行 AA- 3/14 3/15 ============================================================================================= 华侨城集团 44 24 12 3/13簿记建档 建设银行 AAA 3/14 3/15 ============================================================================================= 阳泉煤业集团 20 10 12 3/13簿记建档 建设银行 AAA 3/14 3/15 浦发银行 ============================================================================================= 石药集团 -- 3 12 3/13簿记建档 光大银行 AA 3/14 3/15 ============================================================================================= 华天酒店 5 2 12 3/13簿记建档 招商银行 A+ 3/15 3/16 (000428.SZ) (浮息,半年期定存基准) ============================================================================================= 广州控股 30 15 12 3/14簿记建档 兴业银行 AA+ 3/15 3/16 (600098.SS) ============================================================================================= 东北特殊钢集团 14 7 12 3/14簿记建档 国开行 AA- 3/15 3/16 ============================================================================================= 北大荒 5 5 6 3/14簿记建档 建设银行 AA 3/15 3/16 (600598.SS) ============================================================================================= 重庆力帆控股 8 4 12 3/14簿记建档 中信银行 AA- 3/16 3/19 ============================================================================================= 安徽国贸集团 8 4 12 3/15簿记建档 工商银行 AA- 3/16 3/19 ============================================================================================= 农业发展集团 8 4 12 3/16簿记建档 农业银行 AA+ 3/20 3/21 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *中国航空技术 10 5 5 3/15簿记建档 中国银行 AA+ 3/16 3/19 深圳公司 ============================================================================================= *江苏三房巷集团 19 9 3 3/15簿记建档 农业银行 AA- 3/19 3/20 ============================================================================================= 穗恒运 8.8 4 5 3/13簿记建档 华夏银行 AA 3/15 3/16 (000531.SZ) ============================================================================================= 京煤集团 10 6 5 3/13簿记建档 北京银行 AA 3/14 3/15 ============================================================================================= 广东机场 14.8 4.8 5 3/13簿记建档 中国银行 AAA 3/14 3/15 管理集团 中信银行 ============================================================================================= 重庆文资公司 14 4 5 3/14簿记建档 国开行 AA+ 3/15 3/16 ============================================================================================= 华润大东 4.7 4.7 3 3/15簿记建档 进出口银行 AA- 3/19 3/20 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市