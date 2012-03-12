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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 17:31 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月12日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)
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无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)
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*中国有色       44       14       12    3/15簿记建档   进出口银行    AAA      3/16    3/19  
 矿业集团 
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*宏图高科        8        4       12    3/15簿记建档   中信银行      AA-      3/19    3/20                                        
 (600122.SS)                                           南京银行 
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*海航商业        7        7       12    3/15簿记建档   北京银行      AA-      3/16    3/19 
 控股有限公司 
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*南方水泥       30       15       12    3/15簿记建档   农业银行      AA+      3/19    3/20  
 有限公司                                              浙商银行 
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*阿拉尔统众     15        8       12    3/19簿记建档   国开行        AA       3/20    3/21 
 国资公司 
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中国化工集团    50       25       12    3/13簿记建档   进出口行      AAA      3/15    3/16 
                                                       建设银行 
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蒙发煤炭公司    --        3.5     12    3/13簿记建档   兴业银行      A+       3/14    3/15
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中科实业集团     6        3       12    3/13簿记建档   交通银行      AA       3/14    3/15
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广州打捞局      --        2       12    3/13簿记建档   招商银行      AA-      3/14    3/15 
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华侨城集团      44       24       12    3/13簿记建档   建设银行      AAA      3/14    3/15 
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阳泉煤业集团    20       10       12    3/13簿记建档   建设银行      AAA      3/14    3/15 
                                                       浦发银行 
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石药集团        --        3       12    3/13簿记建档   光大银行      AA       3/14    3/15 
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华天酒店         5        2       12    3/13簿记建档   招商银行      A+       3/15    3/16 
(000428.SZ)                     (浮息,半年期定存基准) 
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广州控股        30       15       12    3/14簿记建档   兴业银行      AA+      3/15    3/16 
(600098.SS)  
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东北特殊钢集团  14        7       12    3/14簿记建档    国开行       AA-      3/15    3/16  
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北大荒           5        5        6    3/14簿记建档   建设银行      AA       3/15    3/16 
(600598.SS) 
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重庆力帆控股     8        4       12    3/14簿记建档   中信银行      AA-      3/16    3/19
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安徽国贸集团     8        4       12    3/15簿记建档   工商银行      AA-      3/16    3/19
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农业发展集团     8        4       12    3/16簿记建档   农业银行      AA+      3/20    3/21 
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商    主体评级  起息日    上市日
              (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)
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*中国航空技术    10       5        5    3/15簿记建档   中国银行      AA+      3/16      3/19 
 深圳公司                                                    
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*江苏三房巷集团  19       9        3    3/15簿记建档   农业银行      AA-      3/19      3/20 
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穗恒运           8.8      4        5    3/13簿记建档   华夏银行      AA       3/15      3/16   
(000531.SZ)
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京煤集团        10        6        5    3/13簿记建档   北京银行      AA       3/14      3/15 
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广东机场        14.8      4.8      5    3/13簿记建档   中国银行      AAA      3/14      3/15   
管理集团                                               中信银行 
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重庆文资公司    14        4        5    3/14簿记建档    国开行       AA+      3/15      3/16  
============================================================================================= 
华润大东         4.7      4.7      3    3/15簿记建档  进出口银行     AA-      3/19      3/20
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
 
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级   起息日     上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日) 
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无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具): 
 
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日 
              (亿元)   (亿元

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