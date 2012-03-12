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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 13:38 BJT

〔澳洲股市〕收盘下滑,中国数据引发担忧

路透悉尼3月12日电---澳洲股市周一下跌0.4%,因投资者消化中国放缓对当地经济的短期冲击,且美国就业数据强劲令美国放松政策的预期下降.

中国是澳洲最大的贸易伙伴,也是其资源的最大消费国.中国经济放缓的迹象令投资者担心对中国曝险较高的企业.

力拓(RIO.AX)下跌0.7%,至63.7澳元.

最新数据显示,指标S&P/ASX 200指数下跌15.3点至4,196.7点.周五上涨1%.(完)

--编译 王丽鑫;审校 艾茂林

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