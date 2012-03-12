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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 13:47 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元双双回落,受中国贸易数据拖累

路透惠灵顿/悉尼3月12日电---澳元和新西兰元兑美元周一下跌,受中国贸易逆差数据引致的不确定性拖累.

澳元兑美元AUD=D4跌约三分之一美分,报1.0526美元,盘中跌穿位于1.0545美元的一目均衡云区顶部.澳元上周五在纽约市场尾盘报1.0567美元.

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