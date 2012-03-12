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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 13:58 BJT

〔东京美债〕公债价格小幅上涨,FED会议前市场回补空头

路透东京3月12日电---美国公债价格周一在亚洲市场小幅上涨,因在美国联邦储备理事会(美联储, FED)政策会议前市场轻微回补空头.中国贸易数据疲软亦对固定收益资产构成提振.

美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二将召开会议,一些分析师称美联储决策小组可能同意购买更多债券,以压低抵押贷款利率和长期借款成本.

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