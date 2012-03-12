调查表明用户反对搜索引擎收集数据

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月9日电---皮尤研究中心周五发布调查报告称，搜索引擎用户反对出于搜索结果或广告投放目的收集个人数据，这表明公众对网络隐私泄露的担忧加深。

谷歌今年1月称，将简化其隐私政策，收集使用谷歌YouTube和Gmail等服务的用户数据。

谷歌用户无法选择不同意这项新政策。欧洲和巴西的决策者已对此进行审查。

皮尤互联网与美国生活项目小组的调查显示，65%的互联网用户称，搜索引擎收集搜索信息，用于未来搜索结果排序，这是件不好的事情。他们担忧，此举或限制用户从网络获取的信息及看到的搜索结果。

73%的互联网用户称，他们反对搜索引擎追踪搜索结果，并将未来搜索结果个人化，因为这可能侵犯个人隐私。

只有38%的互联网用户称，他们知道如何限制网站收集其个人信息。

皮尤于1月20日至2月19日进行了上述调查，共有2,253名年满18岁的成年人参与，其中包括901例电话采访。样本整体误差幅度为正负两个百分点。（完）