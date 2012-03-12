伊朗总统称不怕西方的军事行动

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路透迪拜3月11日电（记者 Marcus George）---伊朗媒体周日报导称，该国总统艾哈迈迪-内贾德（Mahmoud Ahmadinejad）再次严词抨击西方国家，称伊朗不怕军事行动。

伊朗法斯通讯社（Fars news agency）援引艾哈迈迪-内贾德参观该国西部城镇卡拉季（Karaj）时的讲话报导称，“伊朗不怕你们（西方）的炸弹、军舰和飞机。这些武器不值得害怕。”

“你们对伊朗声称所有选项都可供选择，但却对它们（各种选项）不闻不问。傲慢和殖民年代早已过去，你们不讲理的时代也不复存在。”

美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国六大国上周接受了伊朗就其核项目举行新一轮会谈的提议。

面对外界怀疑伊朗秘密研发核武器，西方国家对该国实施严厉制裁，试图迫使其向国际核查人员开放核活动。伊朗不仅对其进行军事研发活动矢口否认，也不允许国际核查人员进入受怀疑的军事地点。

法斯通讯社还报导称，内贾德周四可能现身议会接受质询。内贾德上月被议会传唤就其应对经济的方式接受质询。（完）