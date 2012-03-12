〔中国债市〕人民币利率互换下跌,因贸易数据疲弱且央行强调要预调微调

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透上海3月12日电---中国人民币利率互换(IRS)周一小幅下跌,短端跌幅较大,曲线呈现陡峭化.巨额贸易逆差加剧经济面疑虑,叠加央行的预微调言论,令政策宽松预期重燃.
"整个市场还是有点往下.贸易数据不好,周小川的言论也有影响,而且今天的股市也不好,"北京一银行交易员指出.
他并称,银行间资金面持续处于宽裕状态,而央行行长强调"调整存准空间大",则令市场人士揣测下一次降准的时间.而且如果通胀压力确有缓解,调降基准利率也符合长远的策略要求.
中国央行周一发布新闻稿称,2012年将综合运用多种政策工具,适时适度进行预调微调;央行行长周小川随后称,"调整存准仍有很大空间".[ID:nSB1425954][ID:nSB1426440]
不过上述交易员也承认,通胀是否能实现持续性缓解还不确定,目前看货币政策仍偏谨慎.
2月中国惊现逾300亿美元贸易逆差,为至少10年来最大.逆差再现无疑将缓解外界对人民币汇率的批评声浪.[ID:nSB1425100]
沪综指周一收市小跌,受金融地产股拖累.分析师指出,宏观数据令投资者对中国经济有些疑虑,且上档压力短期难攻破,因此在上周连涨两天后,股指今日出现小幅调整.[.SSCN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周五 3.1225/3.2225 3.0700/3.1580 3.1040/3.1960 3.2740/3.3680 3.2650/3.5200
上周五 3.2600/3.3900 3.1458/3.2408 3.1917/3.2900 3.3383/3.4383 3.2700/3.6375
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差值 -0.1375/-0.1675 -0.0758/-0.0828 -0.0877/-0.0940 -0.0643/-0.0703 -0.0050/-0.1175
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年2月人民币IRS成交的名义本金总额为2,033.5亿元人民币,较1月的971.53亿元增长逾一倍.(完)
--发稿 冉莹; 审校 乔艳红
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路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市