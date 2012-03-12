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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 14:34 BJT

《外汇动态》澳元与欧元下滑,因亚洲股市转跌

0617GMT---欧元兑美元EUR=EBS脱离上周近1.33美元的高位,交投于1.3085,较纽约尾盘下滑约30个点子.此前一度触及1.3079的三周半低位. 欧元下跌,是因亚洲股市受获利了结打压,抹去盘初涨幅并小幅走低. 风险货币澳元亦受损,兑美元AUD=D4跌0.5%,缓慢向上周低点1.0508处的支撑位靠近.交易商称,海外宏观和模型基金是主要卖家之一.(完) --编译 艾茂林;审校 隋芬 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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