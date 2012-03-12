〔中国票据市场〕转贴利率延续跌势,受信贷额度充裕及资金充足影响

路透上海3月12日电---中国票据市场转贴利率周一延续跌势.实体贷款需求不佳为票据业务腾挪信贷规模,从而形成"供不应求"的行情,同时资金宽裕依旧.业内人士预计,多重利好因素作用下,短期转贴利率下行仍将持续.

交易员指出,随着贷款需求萎缩,银行将剩余信贷额度补贴给票据交易,因此市场上收票机构不断涌出.

"现在变成了卖方市场了,收票机构多,资金面也宽,这样看来,至少转贴利率还会继续下降,除非出政策限制信贷额度和流动性(票市走势或将改变),但现在看来都不太可能."东北一银行交易员称.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一普遍走低,显示流动性依然维持宽松状态.尽管2月惊现创纪录贸易逆差,令部分机构担忧其对央行货币创造功能的影响,但考虑到季节性扰动较大尚需进一步观察,近期货币市场利率料将维持低位.[ID:nSB1426436]

中国1月新增人民币贷款7,381亿元,远低于此前路透10,000亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长12.4%,亦低于此前13.6%的路透调查中值,并创下多年来新低.狭义货币供应量M1同比增长3.1%.[ID:nSB1383240]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

------------------------------------------------------

今日 6.4104/6.1162 6.7416/6.4313 7.7236/7.2251

上日 6.4440/6.1651 6.7416/6.4558 7.7564/7.2469

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变动 -3.36/-4.89 0/-2.45 -3.28/-2.18

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价续跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.3708%,较上日的5.3812%续跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.3211/3.2581 3.3470/3.2879

上日 3.3183/3.2583 3.3464/3.2880

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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