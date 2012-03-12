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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 15:00 BJT

《中国金融债发行日程表》--3月12日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为中国即将或正在发行的金融债:

发债主体      规模       期限     票面利率    债券类型    发行时间
           (亿元人民币)
====================================================================
*进出口行     200         7年      3.95%      固息金融债  3/9-3/13
              200         5年      3.83%      固息金融债  3/9-3/20
 招商银行     *65         5年      *4.15      固息金融债 *3/9-3/14     
 (3968.HK)   *135         5年 *基本利差0.95%  浮息金融债 *3/9-3/14 
 (600036.SS)                  (一年定存基准)  
*国开行       150         1年      3.52%      固息金融债  3/12-3/13
*沧州银行  不超过5       10年  周二簿记建档   固息次级债  3/13-3/14
                       (票面利率申购区间7.00%-7.40%)
*汉口银行  不超过19      10年  周二簿记建档   固息次级债  3/13-3/14
                       (票面利率申购区间6.80%-7.30%)
*农发行    不超过300      3年     3/13招标    固息金融债 *3/14-3/16
           不超过200      7年     3/13招标    固息金融债 *3/14-3/20        
 国开行       200         5年     4/10招标    固息金融债     --
 国开行       200        10年     5/3招标     固息金融债     --
 国开行       200         5年     6/5招标     固息金融债     --
 国开行       200        10年     7/5招标     固息金融债     --
 国开行       200         5年     8/7招标     固息金融债     --
 国开行       200        10年     9/6招标     固息金融债     --
 国开行       200         5年     10/9招标    固息金融债     --
 国开行       200        10年     11/1招标    固息金融债     --
 国开行       200         5年     12/4招标    固息金融债     --
 深发展     至多300     1-10年      --         金融债        --
          不超过100     5-15年      --         次级债        --
 (000001.SZ)至多300     1-10年      --         金融债        --
 兴业银行   至多500   不超10年      --         金融债        -- 
 (601166.SS)

  注: *表示新增.(完)

  --整理 曲伟治; 审校 曹巍浩

 
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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