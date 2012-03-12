《中国金融债发行日程表》--3月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) ==================================================================== *进出口行 200 7年 3.95% 固息金融债 3/9-3/13 200 5年 3.83% 固息金融债 3/9-3/20 招商银行 *65 5年 *4.15 固息金融债 *3/9-3/14 (3968.HK) *135 5年 *基本利差0.95% 浮息金融债 *3/9-3/14 (600036.SS) (一年定存基准) *国开行 150 1年 3.52% 固息金融债 3/12-3/13 *沧州银行 不超过5 10年 周二簿记建档 固息次级债 3/13-3/14 (票面利率申购区间7.00%-7.40%) *汉口银行 不超过19 10年 周二簿记建档 固息次级债 3/13-3/14 (票面利率申购区间6.80%-7.30%) *农发行 不超过300 3年 3/13招标 固息金融债 *3/14-3/16 不超过200 7年 3/13招标 固息金融债 *3/14-3/20 国开行 200 5年 4/10招标 固息金融债 -- 国开行 200 10年 5/3招标 固息金融债 -- 国开行 200 5年 6/5招标 固息金融债 -- 国开行 200 10年 7/5招标 固息金融债 -- 国开行 200 5年 8/7招标 固息金融债 -- 国开行 200 10年 9/6招标 固息金融债 -- 国开行 200 5年 10/9招标 固息金融债 -- 国开行 200 10年 11/1招标 固息金融债 -- 国开行 200 5年 12/4招标 固息金融债 -- 深发展 至多300 1-10年 -- 金融债 -- 不超过100 5-15年 -- 次级债 -- (000001.SZ)至多300 1-10年 -- 金融债 -- 兴业银行 至多500 不超10年 -- 金融债 -- (601166.SS) 注: *表示新增.(完) --整理 曲伟治; 审校 曹巍浩 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市