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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 15:06 BJT

〔中国新债〕中国有色矿业集团周四将发行14亿元短融,期限一年

路透上海3月12日电---中国有色矿业集团有限公司周一公告称,将于周四(15日)簿记建档发行14亿元
人民币短期融资券,期限为一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 中国有色      44        14      12    3/15簿记建档 进出口银行    AAA       3/16       3/19 
 矿业集团
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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