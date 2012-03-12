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货币新闻 | 2012年 3月 12日 星期一 15:14 BJT

〔表格〕德国2月趸售(批发)物价指数较前月升1.0%,较上年同期上升2.6%

路透柏林3月12日电---德国联邦统计局周一公布,德国2月趸售(批发)物价指数较前月上升1.0%,较上年同期上升2.6%.

具体数据如下:

德国趸售物价 2012年2月 2012年1月 2011年2月

较上月(%) +1.0 +1.2 +1.4

较上年(%) +2.6 +3.0 +10.8

WPI(基期为2005年) 122.0 120.8 118.9

注:统计局表示较上月数据为调整后数据.(完)

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--编译 田建华;审校 侯向明

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