〔表格〕德国2月趸售(批发)物价指数较前月升1.0%,较上年同期上升2.6%

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透柏林3月12日电---德国联邦统计局周一公布,德国2月趸售(批发)物价指数较前月上升1.0%,较上年同期上升2.6%.
具体数据如下:
德国趸售物价 2012年2月 2012年1月 2011年2月
较上月(%) +1.0 +1.2 +1.4
较上年(%) +2.6 +3.0 +10.8
WPI(基期为2005年) 122.0 120.8 118.9
注:统计局表示较上月数据为调整后数据.(完)
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--编译 田建华;审校 侯向明
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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